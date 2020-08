O dogodkih minulega tenda na Policijski postaji Slovenska Bistrica

Pri opravljanju del in nalog v času od 3. do 10. avgusta 2020 so policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica obravnavali naslednje dogodke in pojave:

»Obravnavali smo 15. kaznivih dejanj. Od tega 4 velike tatvine – vlome, 4 tatvine, 4 kazniva dejanja poškodovanja tuje stvari, 1 kaznivo dejanje grožnje, 1 kaznivo dejanje goljufije in 1 kaznivo dejanje zalezovanja.

Pokoše, 4. avgust – Obveščeni smo bili, da je neznanec vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in odnesel nekaj manjših predmetov. S tem je lastnika oškodoval za 120 eur.

Slovenska Bistrica, 5. avgust – Obveščeni smo bili, da so neznanci izkoristili nepazljivost občana in mu odtujili 100 evrov.

Slovenska Bistrica, 6. avgust – Obveščeni smo bili, da je neznani storilec vlomil v proizvodne prostore enega izmed bistriških podjetij, vendar ni odnesel ničesar. Poškodoval je zgolj stavbno pohištvo. S tem je lastnika oškodoval za 150 eur.

Slovenska Bistrica, 6. avgust – Obveščeni smo bili, da je neznani storilec vlomil v kletni boks stanovanjskega boksa in odtujil kolo. S tem je lastnika oškodoval za 700 eur.

Slovenska Bistrica, 6. avgust – Obveščeni smo bili, da je neznani storilec na bencinskem servisu natočil gorivo, ne da bi ga plačal. Družbo je oškodoval za 25 eur.

Slovenska Bistrica, 6. avgust – Obveščeni smo bili, da je neznani storilec izkoristil lahkomiselnost občana tako, da je nakazal svoj denar z namenom plemenitenja. Od tega ni imel ničesar, razen škode v znesku 1.000 eur.

Poljčane, 7. avgust – Obveščeni smo bili, da je neznani storilec ponoči vlomil v gostinski lokal in odtujil več cigaret, ter s tem lastnika oškodoval za 500 eur.

Prometna varnost

Obveščeni smo bili o 12. prometnih nesrečah. Od tega smo obravnavali 4 prometne nesreče kot prekršek, od tega 1 s pobegom povzročitelja. V 3. primerih smo odstopili od ogleda kraja prometne nesreče in udeležencem izdali pisno obvestilo in v 4. primerih prometno nesrečo zaključili z uradnim zaznamkom.

Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov smo podali 1 obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Mariboru in izdali 43 plačilnih nalogov.

Zaradi vožnje pod vplivom alkohola je bilo dvema voznikoma začasno odvzeto vozniško dovoljenje.

Javni red in mir

Zaradi kršitev javnega reda in miru smo opravili 2 intervenciji v zasebnem prostoru in 3 na javnem kraju. V dveh primerih smo zoper kršitelja, zaradi kršitve javnega reda in miru, uvedli hitri postopek. Prav tako zoper dve osebi uvedli hitri postopek po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami in zoper eno osebo po Zakonu o zaščiti živali.

Obravnavali smo še eno delovno nesrečo, v kateri je bila oseba lahko telesno poškodovana in eno nenadno smrt.

Prijeten, uspešen in varen prihodnji teden vam želimo policisti PP Slovenska Bistrica.«