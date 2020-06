O dogodkih minulega tedna na Policijski postaji Slovenska Bistrica

Pri opravljanju del in nalog v času od 22. do 29. junija so policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica obravnavali naslednje dogodke in pojave:

Kazniva dejanja

»Obravnavanih je bilo 12 kaznivih dejanj, od tega 5 kaznivih dejanj tatvine, 2 kaznivi dejanji velike tatvine – vloma, kaznivo dejanje grožnje, 2 kaznivi dejanji poškodovanja tuje stvari, 1 kaznivo dejanje zalezovanja in kaznivo dejanje goljufije.

Pragersko, 22. junij – neznanec je iz ograjenega skladiščnega prostora, na katerem je na kovinskih vratih preščipnil obešenko, odtujil več različnega drobnega kovinskega materiala ter s tem podjetje oškodoval za cca 4000 EUR.

Sl. Bistrica, 23. junij – neznane storilke so v eni izmed prodajalen čevljev odstranile varovala ter ukradle 6 parov čevljev ter ene poškodovale ter s tem podjetju povzročile za 257,93 EUR materialne škode.

Območje Pohorja, 23. junij – nekdo je občanu ob vikendu poškodoval lak na parkiranem osebnem vozilu in mu s tem povzročila za cca 2000 EUR materialne škode.

Sl. Bistrica, 26. junij – neznani storilec je na parkirišču pokopališča pristopil do osebnega avtomobila in zlomil steklo vrat ter iz notranjosti vozila odtujil denarnico z vsebino. Lastnik je s tem oškodovan za cca 500 EUR.

Štatenberg, 28. junij – neznani storilec je vlomil v stanovanjsko hišo v času, ko so se domači nahajali na morju, ter iz hiše odtujil nekaj denarja in s tem lastnike oškodoval za cca 2000 EUR.

Prometna varnost

Obveščeni smo bili o 10 prometnih nesrečah, v 4 primerih smo odstopili od ogleda kraja prometne nesreče in udeležencem izdali pisna obvestila, v 3 primerih smo prometne nesreče zaključili z uradnim zaznamkom, v 3 primerih smo povzročitelju prometne nesreče izdali plačilni nalog. Prometno nesrečo s smrtnim izidom so na območju tukajšnje policijske postaje obravnavali policisti postaje Prometne policije Maribor.

Zaradi vožnje voznikov pod vplivom alkohola smo izvedli 4 ukrepe. Pri tem smo 2 voznikoma začasno odvzeli vozniško dovoljenje in jim izdali plačilni nalog, zoper 1 voznika pa smo na podlagi 113/A. člena ZP-1, podali obdolžilni predlog za uvedbo postopka o prekršku na Okrajnem sodišču v Mariboru.

Na podlagi 23. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), smo enemu vozniku zasegli motorno vozilo, saj je bilo v postopku o prekršku ugotovljeno, da voznik ni posedoval veljavnega vozniškega dovoljenja.

Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov smo na Okrajno sodišče v Mariboru podali 3 obdolžilne predloge in izdali 23 plačilnih nalogov.

Poostreni nadzor

Med 29. 6. in 5. 7. bodo policisti poostreno nadzirali voznike motornih koles in mopedov. Ugotavljali bodo predvsem kršitve, povezane s hitrostjo, psihofizičnim stanjem voznikov, uporabo zaščitne čelade in tehnično brezhibnostjo vozil. Vse to so namreč dejavniki, ki lahko bistveno pripomorejo k nastanku prometnih nesreč. Takšne nesreče se lahko končajo z zelo hudimi telesnim poškodbami ali celo smrtjo. Policisti bodo pozorni tudi na druge voznike, ki s svojim ravnanjem, npr. prehitro vožnjo, vožnjo pod vplivom alkohola ali nepravilnim prehitevanjem, ogrožajo varnost motoristov.

Javni red in mir

Zaradi suma kršitev javnega reda in miru smo posredovali v 7 primerih. Od tega smo 4 krat posredovali v zasebnem prostoru in 3 krat na javnem kraju. V 3 primerih smo kršitelju izdali plačilni nalog, v enem primeru pa smo evidentirali kaznivo dejanje zalezovanja in grožnje v 3 primerih pa smo zadevo zaključili z uradnim zaznamkom, saj pri interveniranju nismo ugotovili elementov prekrška.

Eni osebi smo v postopku zasegli rastlino zelene barve, za katero sumimo, da gre za prepovedano drogo. Po opravljenem preliminarnem testu bomo v primeru pozitivnega rezultata, zoper osumljenca izvedli hitri postopek zaradi kršitve določil Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.

Prav tako pa je bila obravnavana ena kršitev s področja Zakona o zaščiti nevarnih živali, kršitelju pa bo izdan plačilni nalog.

Prijeten, uspešen in varen prihodnji teden vam želimo policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica.«