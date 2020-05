O dogodkih minulega tedna na Policijski postaji Slovenska Bistrica

Pri opravljanju del in nalog v času 18. do 25. maja so policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica obravnavali naslednje dogodke in pojave:

Kazniva dejanja

»Obravnavanih je bilo 13 kaznivih dejanj, od tega 2 kaznivi dejanji nasilja v družini, 2 kaznivi dejanji zalezovanja, 3 kazniva dejanja tatvine, 1 kaznivo dejanje goljufije, 2 kaznivi dejanji grožnje, 1 kaznivo dejanje zloraba osebnih podatkov, 1 kaznivo dejanje vloma in 1 kaznivo dejanje mučenja živali.

Laporje, 19. maj – kjer je neznani storilec z zračnim orožjem obstrelil muco, zaradi česar je bil potreben operativen poseg za odstranitev naboja.

Studenice, 19. maj – kjer je neznani storilec v noči iz 18.5.2020 do dne 19.5.2020, iz dvorišča nenaseljene stanovanjske hiše v obnovi izvršil tatvino gradbenega materiala, ter na tak način oškodoval izvajalca del za cca. 378 evrov.

Zg. Poljčane, 20. maj – kjer je neznani storilec v nočnem času vlomil skozi okno stanovanjske hiše. Ob vstopu v hišo je neznanec pregledal notranjost hiše ter iz notranjosti odtujil 300 evrov gotovine. Na tak način je neznani storilec oškodoval lastnika hiše za cca. 350 evrov.

Mostečno, 24. maj – kjer je neznani storilec preko noči s terase lokala odtujil dva senčnika, ter na tak način oškodoval lastnika lokala za cca. 400 evrov.

Prometna varnost

Obveščeni smo bili o 13 prometnih nesrečah, v 6 primerih smo odstopili od ogleda kraja prometne nesreče in udeležencem izdali pisna obvestila, v 3 primerih smo prometne nesreče zaključili z uradnim zaznamkom, v 4 primerih pa smo povzročitelju prometnih nesreč izdali plačilni nalog.

Zaradi vožnje voznikov pod vplivom alkohola smo izvedli 3 ukrepe. Pri tem smo dvema voznikoma začasno odvzeli vozniško dovoljenje in jima izdali plačilni nalog, zoper enega voznika pa smo na podlagi 113/A. člena ZP-1, podali obdolžilni predlog za uvedbo postopka o prekršku na Okrajnem sodišču v Mariboru.

Na podlagi 23. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), smo enemu vozniku zasegli vozilo, saj je bilo v postopku ugotovljeno, da voznik ni posedovala veljavnega vozniškega dovoljenja.

Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov smo na Okrajno sodišče v Mariboru podali 2 obdolžilna predloga in izdali 21 plačilnih nalogov.

Javni red in mir

Zaradi suma kršitev javnega reda in miru smo posredovali v 5 primerih. Od tega smo dvakrat posredovali v zasebnem prostoru in trikrat na javnem kraju. V enem primeru smo kršitelju izdali plačilni nalog, v 4 primerih pa smo zadevo zaključili z uradnim zaznamkom, saj pri interveniranju nismo ugotovili elementov prekrška.

Eni osebi smo v postopku zasegli posušene zeleno rjave barve rastlinske delce, za katere sumimo, da gre za prepovedane droge. Po opravljenem preliminarnem testu bomo v primeru pozitivnega rezultata, zoper osumljenca izvedli hitri postopek zaradi kršitve določil Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.

Enkrat smo posredovali zaradi kršitve Zakona o zaščiti živali. Pri tem nismo ugotovili elementov prekrška, zaradi česar smo zadevo zaključili z uradnim zaznamkom.

Zaradi preprečevanja okužb s COVID-19, smo opravili več nadzorov na javnih površinah pri čemer nismo ugotovili nobene kršitve Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji.

Prav tako smo pri kontroli prometa v avtomobilu opazili kovinski predmet, prirejen za napad, katerega smo zasegli, zoper lastnika pa bo uveden hitri postopek zaradi suma kršitve določil Zakona o orožju.

Prijeten, uspešen in varen prihodnji teden, vam želimo policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica.«