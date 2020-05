O dogodkih minulega tedna na Policijski postaji Slovenska Bistrica

Pri opravljanju del in nalog v času od 11. do 18. maja so policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica obravnavali naslednje dogodke in pojave:

»Obravnavali smo 14 kaznivih dejanj: 3 kazniva dejanja velike tatvine, 2 kaznivi dejanji tatvine, 2 kaznivi dejanji goljufije, 2 kaznivi dejanji grožnje, po 1 kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari, izsiljevanja, vdora v informacijski sistem, zlorabe bančne kartice in nasilja v družini.

Zgornja Polskava, 12. maj – obveščeni smo bili o kaznivem dejanju velike tatvine, kjer je neznani storilec vlomil v vrtno uto in odtujil več stvari ter s tem oškodoval lastnika za 1.600 evrov.

Slovenska Bistrica, 14. maj – obveščeni smo bili o kaznivem dejanju tatvine, kjer je neznani storilec oškodoval podjetje za 100 evrov.

Slovenska Bistrica, 16. maj – obveščeni smo bili o kaznivem dejanju zlorabe bančne kartice, kjer je neznani storilec oškodoval lastnika za 369,01 evro.

Črešnjevec, 17. maj – obveščeni smo bili o kaznivem dejanju velike tatvine, kjer je neznani storilec vlomil v uto in od tam odtujil kosilnico in žago ter s tem oškodoval lastnika za 200 evrov.

Spodnja Nova vas, 17. maj – obveščeni smo bili o kaznivem dejanju velike tatvine, kjer je neznani storilec vlomil v gospodarsko poslopje, od tam odtujil več stvari in s tem oškodoval lastnika za 3.000 evrov.

Prometna varnost

Obveščeni smo bili o 14 prometnih nesrečah, od tega smo obravnavali tri prometne nesreče kot prekršek, v devetih primerih smo odstopili od ogleda kraja prometne nesreče in udeležencu izdali pisno obvestilo, dve prometni nesreči pa sta bili zaključeni z uradnim zaznamkom. Zaradi povzročitve prometne nesreče smo povzročiteljem izdali plačilne naloge.

Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov nismo podali obdolžilnih predlogov na Okrajno sodišče v Mariboru, izdanih je bilo 43 plačilnih nalogov.

Javni red in mir

Zaradi kršitev javnega reda in miru smo opravili 10 intervencij, in sicer 5 intervencije v zasebnem prostoru in 5 intervencij na javnem kraju. V dveh primerih smo intervencijo zaključili z izdajo plačilnega naloga, v ostalih primerih smo intervencijo zaključili z uradnim zaznamkom, saj niso bili ugotovljeni elementi prekrška.

Zaradi preprečevanja okužb s COVID-19 smo opravili več nadzorov na javnih površinah in ugotovili 19 kršitev. Pozivamo vas, da upoštevate vsa navodila glede preprečevanja širitve okužbe.

Prijeten, uspešen in varen prihodnji teden vam želimo policisti PP Slovenska Bistrica.«