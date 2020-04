O dogodkih minulega tedna na Policijski postaji Slovenska Bistrica

Pri opravljanju del in nalog v času 6. do 14. aprila so policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica obravnavali naslednje dogodke in pojave:



»Obravnavali smo 3 kazniva dejanja tatvine, 1 kaznivo dejanje odvzema mladoletne osebe, 3 kazniva dejanja poškodovanja tuje stvari, 2 kaznivi dejanji grožnje, poskus kaznivega dejanja velike tatvine in 2 kaznivi dejanji povzročitve splošne nevarnosti.

Urh, 8. april – obveščeni smo bili o kaznivem dejanju tatvine, kjer je znani storilec oškodoval lastnika stvari za 300 evrov.

Slovenska Bistrica, 10. april – obveščeni smo bili o kaznivem dejanju poškodovanja tuje stvari, kjer je neznani storilec lastniku namerno poškodoval osebni avtomobil ter mu s tem povzročil za cca 500 evrov materialne škode.

Slovenska Bistrica, 10. april – obveščeni smo bili o kaznivem dejanju tatvine razne poslovne dokumentacije in različnega orodja ter trezorja. Zadeva pa bo zaključena s poročilom na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, saj gre za sorodstveno razmerje med vpletenimi ter se zadeva preganja na zasebno tožbo.

Prihova, 13. april – obveščeni smo bili o kaznivem dejanju poskusa vloma v zapuščeno starejšo hišo, kjer je neznani storilec lastniku na vratih povzročil za 100 evrov materialne škode.



Prometna varnost

Obveščeni smo bili o petih prometnih nesrečah. V vseh primerih pa smo odstopili od ogleda kraja prometne nesreče in udeležencem izdali pisno obvestilo.

Zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov smo izdali 5 plačilnih nalogov ter štirim voznikom začasno odvzeli vozniško dovoljenje, prav tako pa je bil en kršitelj zaradi vožnje pod vplivom alkohola pridržan.

Javni red in mir

Zaradi kršitev javnega reda in miru smo opravili 5 intervencij, in sicer 4 intervencije v zasebnem prostoru in eno intervencijo na javnem kraju. V treh primerih smo intervencijo zaključili z izdajo plačilnega naloga, v dveh primerih pa smo intervencijo zaključili z uradnim zaznamkom, saj niso bili ugotovljeni elementi prekrška.

Obravnavali smo tudi 3 požare, v dveh primerih je bilo evidentirano kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, v enem primeru pa sledi poročilo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

Prav tako smo obravnavali 4 prekrške v zvezi s posestjo prepovedane droge in en prekršek po Zakonu o zaščiti nevarnih živali.

Zaradi preprečevanja okužb s COVID-19 smo opravili več nadzorov na javnih površinah in ugotovili veliko število kršitev. Pozivamo vas, da upoštevate vsa navodila glede preprečevanja širitve okužbe in da se brez upravičenega razloga ne zadržujete na javnih površinah.

Prijeten, uspešen in varen prihodnji teden vam želimo policisti PP Slovenska Bistrica.«