O dogodkih minulega tedna na Policijski postaji Sl. Bistrica

Pri opravljanju del in nalog v času od 4. do 11. maja so policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica obravnavali naslednje dogodke in pojave:

»Obravnavali smo 2 kaznivi dejanji poškodovanja tuje stvari, kaznivo dejanje zatajitve in šest kaznivih dejanj tatvine.

Slovenska Bistrica, 4. maj – obveščeni smo bili o kaznivem dejanju zatajitve, kjer je neznani storilec oškodoval lastnika za 700 evrov.

Zgornja Bistrica, 5. maj – obveščeni smo bili o kaznivem dejanju tatvine, kjer je neznani storilec oškodoval lastnika za 800 evrov.

Cezlak, 6. maj – obveščeni smo bili o kaznivem dejanju tatvine, kjer je neznani storilec oškodoval podjetje za 800 evrov.

Šmartno na Pohorju, 7. maj – obveščeni smo bili o kaznivem dejanju tatvine, kjer je neznani storilec oškodoval lastnika za 100 evrov.

Slovenska Bistrica, 6. maj – obveščeni smo bili o kaznivem dejanju tatvine, kjer je neznani storilec oškodoval lastnika za 100 evrov.

Slovenska Bistrica, 8. maj – obveščeni smo bili o kaznivem dejanju tatvine, kjer je neznani storilec oškodoval lastnika za 200 evrov.

Slovenska Bistrica, 8. maj – obveščeni smo bili o kaznivem dejanju tatvine, kjer je neznani storilec oškodoval lastnika za 400 evrov.

Zgornja Ložnica, 6. maj – obveščeni smo bili o kaznivem dejanju poškodovanja tuje stvari, kjer je neznani storilec oškodoval lastnika za 100 evrov.

Slovenska Bistrica, 10. maj – obveščeni smo bili o kaznivem dejanju poškodovanja tuje stvari, kjer je neznani storilec oškodoval lastnika za 28 evrov.

Prometna varnost

Obveščeni smo bili o 14 prometnih nesrečah, od tega smo obravnavali eno prometno nesrečo kot prekršek, v dvanajstih primerih smo odstopili od ogleda kraja prometne nesreče in udeležencu izdali pisno obvestilo. Zaradi povzročitve prometne nesreče smo povzročitelju izdali plačilni nalog.

Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov smo podali 2 obdolžilna predloga na Okrajno sodišče v Mariboru, izdanih je bilo 44 plačilnih nalogov.

Javni red in mir

Zaradi kršitev javnega reda in miru smo opravili 17 intervencij, in sicer, 6 intervencij v zasebnem prostoru in osem intervencij na javnem kraju. V dveh primerih smo intervencijo zaključili z izdajo plačilnega naloga, v ostalih primerih smo intervencijo zaključili z uradnim zaznamkom, saj niso bili ugotovljeni elementi prekrška.

Zaradi preprečevanja okužb s COVID-19 smo opravili več nadzorov na javnih površinah in ugotovili štiri kršitve. Pozivamo vas, da upoštevate vsa navodila glede preprečevanja širitve okužbe.

Prijeten, uspešen in varen prihodnji teden vam želimo policisti PP Slovenska Bistrica.«