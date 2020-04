O dogodkih minulega tedna na Policijski postaji Bistrica

Pri opravljanju del in nalog v času od 14. do 20. aprila so policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica obravnavali naslednje dogodke in pojave:

»Obravnavanih je bilo 9 kaznivih dejanj, od tega 1 kaznivo dejanje nasilja v družini, 1 kaznivo dejanje velike tatvine, 1 kaznivo dejanje goljufije, 1 kaznivo dejanje neopravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami,1 kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, 1 kaznivo dejanje zatajitve, 1 kaznivo dejanje grožnje, 1 kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe in 1 kaznivo dejanje tatvine.

Slovenska Bistrica, 16. april – kjer je neznani storilec v času med 13. 3. 2020 in 16. 4. 2020, skozi stranska vrata vlomil v podjetje, ter iz njega odtujil več različnih predmetov v skupni vrednosti 15.000 evrov, za kolikor je oškodovan lastnik podjetja.

Zgornja Polskava, 17. april – kjer je uslužbenec podjetja dostavil paket na napačen naslov. Ko je bila naslednjega dne ugotovljena napačna dostava paketa, oseba katera je neopravičeno prejela paket, le tega ni hotela vrniti dejanskemu lastniku.

Pragersko, 19. april – kjer je neznani storilec v času med 17. 4. 2020 in 19. 4. 2020, iz parkirišča izven naselja Pragersko odtujil parkiran lahki priklopnik, ter na tak način oškodoval lastnika lahkega priklopnika za cca. 480 evrov.

Prometna varnost

Obveščeni smo bili o 10 prometnih nesrečah, v 5 primerih smo odstopili od ogleda kraja prometne nesreče in udeležencem izdali pisna obvestila, v 1 primeru smo prometno nesrečo zaključili z uradnim zaznamkom in v 4 primerih smo povzročiteljem prometnih nesreč izdali plačilni nalog.

Zaradi vožnje voznikov pod vplivom alkohola smo izvedli 4 ukrepe. Pri tem smo 1 vozniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje in izdali plačilni nalog, zoper 3 voznike pa smo na podlagi 113/A. člena ZP-1, podali obdolžilni predlog za uvedbo postopka o prekršku na Okrajnem sodišču v Mariboru.

Na podlagi 23. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), smo enemu vozniku zasegli vozilo, saj je bilo v postopku ugotovljeno, da voznik ni posedoval veljavnega vozniškega dovoljenja.

Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov smo na Okrajno sodišče v Mariboru podali 4 obdolžilne predloge in izdali 34 plačilnih nalogov.

Javni red in mir

Zaradi suma kršitev javnega reda in miru smo posredovali v 5 primerih. Od tega smo 3 krat posredovali v zasebnem prostoru in 2 krat na javnih krajih. V treh primerih smo kršitelju izdali plačilni nalog, v dveh primerih pa smo zadevo zaključili z uradnim zaznamkom, saj pri interveniranju nismo ugotovili elementov prekrška.

Eni osebi smo pri kontroli prometa zasegli posušene rastlinske delce zeleno rjave barve, za katere sumimo, da gre za prepovedane droge. Po opravljenem preliminarnem testu bomo v primeru pozitivnega rezultata, zoper osumljenca izvedli hitri postopek zaradi kršitve določil Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.

Trikrat smo posredovali zaradi kršitve Zakona o zaščiti živali. Pri tem bomo zoper kršitelje oziroma lastnike psov uvedli hitri postopek.

Prav tako smo obravnavali kršitev Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju, kjer je bil kršitelju izdan plačilni nalog.

Nadzor zaradi covid-19

Zaradi preprečevanja okužb s COVID-19, smo opravili več nadzorov na javnih površinah in pri tem ugotovili 31 kršitev Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepoved gibanja izven občin. Pozivamo vas, da upoštevate vsa navodila glede preprečevanja širitve okužbe in da se brez upravičenega razloga ne zadržujete na javnih površinah.

Prijeten, uspešen in varen prihodnji teden vam želimo policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica.«