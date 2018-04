NUJNA INFORMACIJA: V Štorah prišlo do izlitja taline

V Štorah je prišlo do izlitja taline. Spodaj kopiramo opozorilo regijskega centra za obveščanje. Mirno noč želimo!

Prebivalce Štor po navodilu vodje intervencije Poklicne gasilske enote Celje obveščamo, da je okrog 19.58 prišlo do izlitja taline v obratu stare Železarne Štore – Valji. Gasilci in policisti izvajajo preventivno evakuacijo okoliških prebivalcev, razmere so trenutno pod nadzorom, vsi prizadeti naj dosledno upoštevajo navodila gasilcev in policistov na kraju ter naj se v nobenem primeru ne približujejo mestu dogodka in naj ostanejo v stanovanjih z zaprtimi okni.