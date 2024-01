Novost: Wolt tudi v Slovenski Bistrici

Wolt odslej deluje tudi v Slovenski Bistrici. Priljubljena platforma za dostavo iz restavracij in trgovin je svojo ponudbo tako razširila že v 24. kraj v Sloveniji.

Bistričani bodo lahko zdaj enostavno naročali hrano iz restavracij in izdelke iz trgovin. Wolt sicer omogoča dostavo v 30 minutah. Uporabniki pa lahko plačajo s spletno kartico ali z gotovino. Poleg dostave burgerjev, pic, testenin, jedi z žara in sladic bodo na Woltu lahko naročili tudi izdelke iz nekaterih trgovin, cvetličarn, trgovin za male živali …

V svoje vrste prav tako vabijo vse, ki jih zanima delo dostavljavca. Več o tem na njihovi spletni strani.

»Uporabniki pa lahko tudi prek aplikacije v realnem času spremljajo, kje je njihovo naročilo in kdaj bo prispelo, preverijo novosti ter izkoristijo promocijske ugodnosti. Te so že na voljo, saj vsi na novo registrirani uporabniki s kodo BISTRICA50 dobijo 50 evrov za naslednjih 5 naročil, torej 10 evrov na vsako naročilo,« so še sporočili.