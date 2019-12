Novoletna torta – čokoladna Pavlova

Sestavine

6 jajčnih beljakov velikih jajc

300 g sladkorja

1 žlica škroba

2 žlici vinjaka

25 g kakavovega prahu

50 g fino nasekljane temne čokolade

284 ml goste sladke smetane

3 žlice sladkorja v prahu

300 g višnjevega ali češnjevega kompota

Višnje, češnje ali katero drugo sadje za okrasitev

Postopek

Pečico segrejemo na 140 stopinj. Stepemo beljake, da ustvarijo čvrst sneg. Postopoma dodajamo sladkor, po 1 žlico naenkrat. Ko smo dodali ves sladkor, še nekaj minut mešamo, dokler mešanica ni zares gosta in sijoča.

Previdno vmešamo škrob, vinjak, kakavov prah in čokolado in mešamo dokler zmes ni homogena.

V pekač položimo peki papir in na njem označimo pribl. 25 cm velik krog in nanj nanašamo mešanico z veliko žlico, tako, da vrtimo krog in postopoma dodajamo več mešanice.

Pečemo 1 uro in pol in pustimo, da se ohladi.

Pred serviranjem stepemo sladko smetano in sladkor v prahu, dokler ne nastane enakomerna masa. Z žlico nanesemo smetano na torto, povrhu odcejene češnje iz kompota ali sveže češnje oz. drugo sadje in postrežemo.