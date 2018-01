Zasebni fizioterapevt Robert Šarman je v Slovenski Bistrici nedavno odprl nove prostore Fizioterapije Mana. Šarman ima več kot 20-letne izkušnje, neprestano se tudi izobražuje in je obenem že vrsto let tudi mentor za manualno terapijo ter cyriax terapijo in sodeluje pri izobraževanju mladega kadra. Več o njegovi dejavnosti in novem fizioterapevtskem centru pa v januarskih Bistriških novicah.

