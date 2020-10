Novo študijsko leto: nekaj v živo, nekaj na daljavo

Z novim študijskim letom 2020/2021 so konec prejšnjega tedna začeli tudi na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije (MFDPŠ) v Celju. Študijsko leto se pričenja s 1. trimestrom, ki bo trajal 10 tednov. Izvedba študijskega procesa (predavanja, vaje) bo kombinirana, kar pomeni, da se bo del ur posameznega letnika izvedel v prostorih fakultete, del ur pa se bo izvajal za vse študente na daljavo v e-okolju, tj. preko e-učilnice in videokonferenc.

Na videokonferenčnih srečanjih bodo izvajalci od študentov zahtevali, da vklapljajo svoje kamere in mikrofone v celoti ali delno, saj to omogoča identifikacijo študenta, pregled prisotnosti ter učinkovitejše poučevanje.

Direktorica MFDPŠ mag. Anja Lesjak poudarja: »Pred nami je študijsko leto, ki bo prineslo priložnosti za novo znanje in poznanstva ter možnosti za učenje, sodelovanje ter razvoj vsakega izmed nas. Na fakulteti želimo študentom zagotoviti varno okolje za študij in delo, zato tudi uvodna srečanja, ki so bila ponavadi izvedena v predavalnicah in je zbrane študente pozdravilo vodstvo fakultete, predstavniki študentov in drugi, letos selimo v e-okolje.«

Kot še pojasnjujejo na fakulteti, obstaja tudi možnost – zaradi spreminjanja epidemiološke slike – da bodo izvedbo 1. trimestra ustrezno prilagajali razmeram in navodilom pristojnega ministrstva. (UC)

