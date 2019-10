Novo na Štajerskem: atletski klubi iz Sl. Bistrice, Celja in Velenja so ustanovili atletsko akademijo

Na Štajerskem se začenja Atletska akademija. Gre za nov projekt treh atletskih klubov – Atletskega društva Kladivar Celje, Atletskega društva Slovenska Bistrica in Atletskega kluba Velenje.

Čemu akademija, komu je namenjena?

»To je nov projekt na slovenski atletski sceni. Hočemo vrhunskim atletom ter mladim, ki prihajajo, dati neka dodatna znanja in izkušnje. Atletika ni le to, kar se dogaja na stadionih in v dvoranah. Poznati morajo tudi druga področja, kot so na primer prehrana, psihologija športa, marketing, vedenje kako se obnašati do medijev in drugo,« pravi Boštjan Fridrih iz AD Slovenska Bistrica.

Kako bodo to izvedli?

Z mesečnimi srečanji se bodo vsi trije klubi zbrali na isti lokaciji, kjer bodo gostili nekdanje vrhunske športnike, ki bodo skozi svoje izkušnje predstavili različne teme.

Prvo tako srečanje bo jutri, 22. oktobra, v prostorih celjskega Kladivarja, prva gostja pa bo Špela Pretnar, izjemna športnica, ki je v svoji karieri v svetovnem pokalu trinajstkrat stopila na stopničke za zmagovalke, od tega šestkrat na najvišjo. (Bojana Petelinšek)