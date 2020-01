Novo leto, nova služba? Preverjamo, koga iščejo na Konjiškem

Nekaj manj prostih delovnih mest kot običajno je v tem tednu razpisanih na območju konjiškega Urada za delo.

Preverili smo, koga na začetku leta iščejo delodajalci na našem območju in kaj ponujajo.

Delo zlasti v gostinstvu

Največ prostih delovnih mest je trenutno v gostinstvu. Na Rogli do pomladi zaposlijo slaščičarja, 10 kuharjev in 10 natakarjev, za manj zahtevna dela pa pomožnega delavca v gostinstvu.

Natakarje iščejo tudi nekateri drugi gostinci: Gostilna in prenočišče Smogavc ter podjetje Jožko&co z Mislinje, ki išče tudi nekoga za pomoč v kuhinji.

Iščejo oskrbovalce, varuha, v zdravstvu

Med bolj zaželenimi poklici so osebni asistenti oziroma oskrbovalci in negovalci na domu. Zavod za nudenje osebne asistence in pomoči na domu VELIKO SRCE s sedežem v Vitanju za polni delovni čas zaposli 6 oseb za oskrbovanje in negovanje na domu, spremstvo in pomoč pri vsakodnevnih opravilih invalidnih oseb.

Delo za nedoločen čas dobi tudi varuh oseb s posebnimi potrebami v lokalnem Varstveno delovnem centru.

Sicer pa iščejo tudi diplomirano medicinsko sestro, ki bi za skrajšani delovni čas delala v predšolskem in šolskem dispanzerju Zdravstvenega doma Slovenske Konjice. Tam za 20 ur na teden še vedno iščejo tudi psihologa v Centru za krepitev zdravja.

Nekaj dela v proizvodnji

Ključavničarja iščejo v Umetnem kovaštvu Milan Očko v Zrečah. Monterja na elektro področju iščejo v programu Strojegradnja v zreškem Uniorju.

Tri pomožne monterje za montažo alu in pvc elementov zaposlijo v konjiškem podjetju Montažna dela Alojz Grebenc. Delo je v dopoldanskem času za tri mesece, nudijo pa 1.000 evrov bruto mesečne plače.

Dodajmo še to: učitelja razrednega pouka in v oddelku podaljšanega bivanja iščejo na konjiški Osnovni šoli Ob Dravinji, dva voznika tovornega vozila v mednarodnem prometu pa v podjetju Kohne z Zbelovega.

(Nina Krobat)

Vir: Zavod RS za zaposlovanje, na dan 7.1. 2020