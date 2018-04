NOVICE: župan Vitanja bo poskusil osvojiti še drugi mandat

Župan Vitanja Mirko Polutnik je za zadnjo številko lokalnega časopisa NOVICE napovedal, da bo jeseni poskusil osvojiti še drugi županski mandat. Med uspehe svojega prvega mandata šteje tudi to, da je Občina s soustanoviteljstvom države rešila Center Noordung. Na dogajanje okoli tega zavoda nanj sicer leti tudi nekaj očitkov, s katerimi pa se ne strinja in poudarja, da si je želel le transparentno in zakonito poslovanje. V njegovem prvem mandatu obžaluje le, da kljub naporom niso uspeli oživeti dolgo pričakovane poslovne cone – zaradi nezanimanja lastnikov zemljišč.

