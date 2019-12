NOVICE in Radio Rogla:”Hvala za voščilnice!”

Tudi letošnjega decembra je na naslov NOVIC in Radia Rogla prispelo veliko božično-novoletnih voščilnic. Razveselili ste nas s številnimi lepimi željami. Zaželeli ste nam uspešno ustvarjanje radijskega programa in časopisnih vsebin tudi v novem letu 2020, ob tem pa nasuli še veliko dobrih želja v naših zasebnih življenjih. V današnjem času tehnološkega napredka, ko vse več ljudi niza voščila pa družbenih omrežjih in elektronski pošti, so voščila, napisana na roko, toliko bolj dragocena. In zato smo jih bili še toliko bolj veseli. Nekateri ste jih izdelali ročno, nastale so prave mini mojstrovine. Vsako prispelo voščilnico smo prebrali in jo položili v košarico v preddverju radia. Marsikdo se je ustavil ob njej in užival v prebiranju lepih želja. Polepšali ste nam praznične dni. Hvala vam iz srca!

1 od 6