Novi trener nogometašev ljubljanske Olimpije je Robert Pevnik

Vlogo glavnega trenerja članskega nogometnega moštva ljubljanske Olimpije je prevzel Robert Pevnik. Polzeljan, ki živi v Slovenskih Konjicah, je bil nazadnje trener mladincev ljubljanskega kluba. Iz kluba so sporočili, da so takšno odločitev sprejeli v skladu z novo strategijo Olimpije, ki predvideva dolgoročno opredelitev na lastne kadre. Pevnik je bil trener Olimpije že v sezoni 2009/2010, med drugim pa je vodil tudi že celjskega in velenjskega prvoligaša, ptujsko Dravo in konjiško Dravinjo. Ima tudi trenerske izkušnje iz tujine, in sicer iz Makedonije in Poljske.