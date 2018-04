Novi predsednik konjiškega Turističnega društva je Cveto Štefanič

Novi predsednik Turističnega društva Slovenske Konjice je Cveto Štefanič. Izvolili so ga na sinočnjem zboru članov društva, kjer so med drugim začrtali nove cilje. Novi predsednik želi, skupaj z drugimi člani, obuditi društveno dejavnosti, ki je v zadnjem obdobju nekoliko zamrla. Podrobnejši načrt dejavnosti za letos bodo sicer zasnovali prihodnji teden, obljubljajo pa, da bodo pripravljali ali pomagali pripraviti več prireditev, sodelovali bodo z drugimi društvi, občani in sosednjimi občinami.

Podrobneje pa prihodnji teden v NOVICAH.