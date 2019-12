Novi podpredsednik Slovenske kmečke zveze je Marko Cigler iz Konjiške vasi. Na volilnem občnem zboru v Mariboru so na vodilna mesta izvolili še dva kandidata z območja Slovenskih Konjic: Jože Kotnik je postal član izvršilnega odbora omenjene organizacije, Henrik Polh pa član nadzornega odbora.

Zbrane je nagovorilo več uveljavljenih politikov, med drugim tudi predsednik SLS Marjan Podobnik. Osrednji temi prvega ljudskega srečanja članov in simpatizerjev SLS sta bili prizadevanje za vzpostavitev pravne države in zavzemanje za skladnejši regionalni razvoj. Kot je dodal Cigler, pa so v tematskih razpravah izpostavili pomen poenotenega delovanja kmetov in vseh drugih, ki izhajajo iz SLS in delujejo v različnih kmečkih in podeželskih organizacijah. (Jure Mernik)