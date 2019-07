Novi koraki k ohranjanju kulturne dediščine

Cerkev sv. Jakoba na Resniku se ponaša s prenovljenima stranskima oltarjema. Blagoslovili so ju v sklopu tradicionalne prireditve Jakobovi dnevi.

Gre za dvodnevni dogodek v organizaciji Turističnega društva Resnik-Rogla. Začel se je s sobotnim pohodom z Resnika na Roglo in nazaj, nadaljeval pa v nedeljo s sveto mašo in blagoslovom obnovljenih oltarjev v cerkvi sv. Jakoba. Kljub dežju se je druženje pod prireditvenim šotorom nadaljevalo v popoldanskih urah z ansamblom Dar.

Ponosni na cerkvico

Cerkev sv. Jakoba je ena manjših slovenskih cerkva. Po mnenju mnogih je bogata za dušo in lepa za oko. Pred tremi leti so jo začeli obnavljati. Pobuda za restavriranje stranskih oltarjev sv. Marije in sv. Simona in Jude se je porodila na Skumavčevih likovnih dnevih s strani zreškega župana mag. Borisa Podvršnika, obnovitvenih del pa se je lotil višji konservator, restavrator in akademski slikar Veljko Toman.

V sklop praznovanj so se že junija vključili slikarji na 12. Likovnih dnevih Marjana Skumavca. Likovna dela so razstavili v domu krajanov, kjer so razstavljena tudi ročna dela sekcije Čebelica. Članice so med drugim izvezle tri prte za obnovljena oltarja. (Več v četrtkovi izdaji NOVIC)