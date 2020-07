Novi konjiški bazen: edina težava je vreme

Novi konjiški bazen obratuje že slaba dva tedna. Po odličnem obisku že na prvi kopalni dan se je vreme nato nekoliko ‘skisalo’, kar je posledično vplivalo na manjši obisk. “Kopalci so zadovoljni, kar nekaj je tudi rekreativnih plavalcev, ki prihajajo prvo oz. zadnjo uro obratovanja,” je povedala vršilka dolžnosti direktorice Javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice Špela Hlačar. Edina težava po njenih besedah je torej vreme, sicer pa bazen obratuje brez posebnosti. Tudi težave, ki so jih imeli pred uradnim odprtjem bazena, ko jim je iztekala voda, so odpravili. Hlačarjeva je pojasnila, da je voda uhajala, ker pri lučeh v notranjosti bazena – namenjene so za morebitno nočno kopanje, ni bilo dobro zatesnjeno.

