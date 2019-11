Novi direktor konjiškega Zdravstvenega doma je tudi uradno Dejan Verhovšek, ki je od lanskega decembra opravlja funkcijo vršilca dolžnosti direktorja. Kot najprimernejšega kandidata med štirimi prijavljenimi so Verhovška izbrali že septembra, potem pa so morale soglasje dati še občine ustanoviteljice. Predsednica Sveta zavoda Marjetka Leva je po torkovi seji Sveta zavoda povedala, da so občine ustanoviteljice soglasja dala s sklepi, sprejetimi na sejah občinskih svetov v oktobru. Svet zavoda pa je zdaj sprejel sklep o podpisu pogodbe z Verhovškom za štiriletno mandatno obdobje. (Jure Mernik)

Preberite tudi:

Za direktorja konjiškega Zdravstvenega doma izbrali aktualnega šefa

https://novice.si/page/za-direktorja-konjiskega-zdravstvenega-doma-izbrali-aktualnega-sefa/