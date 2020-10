Novi direktor konjiškega Javnega komunalnega podjetja bo Aleš Brglez

Novi direktor Javnega komunalnega podjetja (JKP) Slovenske Konjice bo domačin Aleš Brglez, ki so ga na omenjeno funkcijo imenovali na zadnji seji občinskega sveta. Brglez je doktorski kandidat in trenutno zaposlen kot direktor kakovosti za Hisense Europe. Z izbiro direktorja je zelo zadovoljen konjiški župan Darko Ratajc, ki je povedal, da je bil Brglez tako rekoč njegov kandidat: “Jaz sem z njim govoril in ga tudi nagovoril, da naj kandidira. Je mogoče okolju manj znan, je pa zagotovo človek, ki ima vse kvalitete, da lahko komunalo na neki višji osnovi pelje naprej.” Brglez bo vodenje konjiškega JKP predvidoma prevzel novembra.

Kaj župan pričakuje od novega direktorja in kdo se je še potegoval za direktorsko mesto pa preverite v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

Oglas