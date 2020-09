Na Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah – delu, ki ga domačini poznajo pod imenom Malindija, so dotrajane lesene hiške nadomestili z novimi. V bližini prostora, ki je namenjen otrokom, torej na travi med Domom kulture in sodiščem pa že pripravljajo tudi prostor, na katerem bodo postavili pet telovadnih naprav. Na konjiški Občini so tudi že podpisali pogodbo z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo o sofinanciranju slabih 38 tisoč evrov vrednega projekta.

