‘Nova’ zreška ekipa že dosegla prvo zmago

Novo ime Weiler Volley Zreče še zdaleč ni edina sprememba v zreškem odbojkarskem klubu v primerjavi z lansko sezono, ko so Zrečanke državno prvenstvo končale na 10. mestu. Dosedanji pomočnik glavnega trenerja Borisa Klokočovnika, Mitja Bremec, je prenehal z aktivnim treniranjem in ga trenutno nadomešča Patricija Napotnik. Trener druge zreške ekipe Marko Pongračič se je vrnil v matični klub v Slovensko Bistrico, kondicijska trenerka Rosana Krajnc pa je dobila profesionalno službo v Kazahstanu, tako da se je na njeno priporočilo zreškemu klubu pridružil Benjamin Ograjšek.

Po izjemni sezoni 2018/2019 je pričakovano prišlo tudi do odhoda nekaterih igralk. Reprezentantki Ana Žigon in Neli Goršek sta prestopili v Gen-I Volley, Klaudija Klančnik je odšla v OK Vuzenica. Tjaša Škerl Rifelj in Patricija Podkrajšek sta se v celoti posvetili študiju v Ljubljani, Carmen Kotnik pa je prenehala z aktivnim igranjem odbojke. Katere igralke so okrepile zreški klub je objavljeno v lokalnem časopisu NOVICE.

Za igralkami v 1. B slovenski ligi, ki so jo z desetih ekip skrčili na osem, sta tudi že dva tekmovalna kroga. Zrečanke so si v 1. krogu priigrale prvo točko – prejšnjo soboto so s 3:2 (26:28, 25:15, 24:26, 25:10, 15:10) izgubile v Kranju proti Triglavu. Prvo zmago pa so zabeležile sinoči, ko so v Zrečah gostovale Ljutomerčanke – bilo je 3:2 (20:25, 25:21, 25:19, 23:25, 15:12). (Jure Mernik)