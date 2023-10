Nova trgovina Spar City privabila mnoge

600 kvadratnih metrov. Za kakovostno ponudbo in prijetno vzdušje skrbi 17 ljudi.

Spar Slovenija je v središču Celja, na Prešernovi ulici 10, odprl novo trgovino Spar City Prešernova. Trgovina predstavlja nov koncept mestnih trgovin, ki omogočajo hitro, priročno in enostavno nakupovanje. Gre za tretjo trgovino tega tipa v Sloveniji.

Nova trgovina Spar City Prešernova se nahaja v kulturno zaščitenem objektu, kjer je bila v času pred drugo svetovno vojno ena prvih blagovnic Stermecki. Zgradba se zdaj, poleg z na novo umeščeno trgovino, ponaša še s prenovljeno zunanjo podobo, fasado.

Animacije ob odprtju

»Prebivalcem Celja smo želeli zagotoviti priročno trgovino s smiselno široko in svežo ponudbo, prilagojeno dinamičnemu in hitremu tempu življenja v mestu, ki bo v luči sodobne nakupne izkušnje zadovoljila želje in potrebe vsakega kupca,« je povedal glavni izvršni direktor Spara Slovenija David Kovačič.

Konec tedna, ko so trgovino tudi uradno odprli, se je prereza traku – poleg predstavnikov Spara – udeležil tudi župan Mestne občine Celje, Matija Kovač. Za obiskovale in mimoidoče so pripravili zabavni program s številnimi animacijami. Več o sami trgovini pa v aktualnem Celjanu, ki vas od danes že čaka na prodajnih mestih.