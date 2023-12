Nova sorta božične zvezde – božična miška

Ste jo že opazili?

Božična zvezda je res zvezda decembrskih praznikov. Nekaj posebnega med njimi je povsem nova vrsta Euphorbia pulcherrima ‘Christmas Mouse’, ki ima nenavadno mehak videz listov. Njena posebnost so rdeči cvetovi v obliki zvezde, ki jih najprej opazimo na rastlini. Vendar to ni njen pravi cvet, ampak so v krogu nanizani obarvani listi, ki jim vrtnarji pravimo brakteje. Drobcene rumene cvetove skriva v sredini braktej. Če dobro pogledate, njeni nepravi rdeči cvetovi spominjajo na mišja ušeska, od tod tudi ime ‘Christmas mouse’ (božična miška).

Tudi ta vrsta božične zvezde je zelo nežna rastlina. Postavite jo na svetlo mesto brez prepiha. Najbolje uspeva pri temperaturi med 16 in 22 stopinjami Celzija. Pazite, da je ne boste preveč zalivali.