Minuli petek so v Žalcu odprli že 9. sezono delovanja Fontane piv Zeleno zlato. Poleg odličnih piv slovenskih mikropivovarjev, ki so jih lahko okušali obiskovalci, je večer popestrila še Klapa Intrade s Tomislavom Bralićem. Letošnja ambasadorka je postala igralka in pevka Lara Jankovič. Z vami delimo nekaj foto utrinkov.

