Nova pesem Pop Design: V videospotu tudi sinova Mirana Rudana

Skupina Pop Design je v novo leto stopila z novim glasbenim izdelkom. Jutri bodo uradno predstavili novo pesem z naslovom ‘Ne joči (da srce ne poči)’ in hkrati tudi videospot. V vlogi režiserja in producenta je tokrat bil Konjičan Andrej Pratnemer. Pesem je nastala z že preverjeno ekipo. Avtor glasbe je Matjaž Vlašič, za besedilo je poskrbel Miran Rudan, aranžma pa je napisal Martin Štibernik. Snemanje videospota je bilo tudi tokrat zaupano Videoprodukciji Pratnemer. Večino snemanja je potekalo v OŠ Pohorskega Odreda v Slovenski Bistrici. Sodelovalo je približno 30 otrok, med njimi tudi Miranova sinova Nino in Niko. Kot so povedali ustvarjalci videospota je Nino odigral glavno vlogo in se pri tem odlično odrezal. Zgodba pesmi in videospota je predvsem življenjska, z močnim sporočilom.

