Zavod za šport Slovenske Konjice bo v prihodnje vodila Laura Krančan. Že aprila ji je soglasno podporo dalo vseh sedem članov Sveta zavoda. Pred kratkim so pridobili tudi zavezujoče soglasje konjiškega občinskega sveta. Nova direktorica bo z delom začela po dopustu, in sicer 20. avgusta, pred tem pa mora ‘oddelati’ še 30-dnevni odpovedni rok v sedanji službi. Do prihoda Krančanove bo na čelu zavoda še naprej vršilka dolžnosti direktorice Simona Zorko.