Nov turistični vodnik po destinaciji Rogla Pohorje

Obiskovalci destinacije Rogla Pohorje, ki povezuje konjiško, zreško, vitanjsko in oplotniško občino, imajo poslej na voljo še bolj izčrpne informacije o ponudbi, saj je izšel nov turistični vodnik v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku. Financiran je iz evropskega Sklada za regionalni razvoj.

Naslovili so ga Razišči-Občuti-Užij, ki je tudi sicer slogan destinacije. Vodnik je uredila dr. Aleksandra Golob. »V novem vodniku boste lahko med drugim prebrali, katere naravne in kulturne dragulje lahko odkrijete, katera doživetja lahko občutite skozi pester nabor aktivnosti, ki jih destinacija ponuja in pri katerih ponudnikih lahko okusite kulinarične dobrote – Okusi Rogle. Ker z destinacijsko ekipo stremimo k vedno boljšemu trajnostnemu razvoju destinacije, smo v vodnik vključili tudi deset napotkov za obisk destinacije in kratke trajnostne namige. Tudi če poznate destinacijo, nič hudega, zagotovo boste v novem vodniku našli kak nov namig za zanimivo izletniško doživetje,« je prepričana urednica vodnika.

Turistični vodnik lahko prelistate na spletni strani destinacije Rogla-Pohorje, kmalu pa bo na voljo tudi v tiskani obliki.