Nov mejnik slovenske ženske košarke z izdatno celjsko pomočjo

Košarkarice slovenske ženske reprezentance so si zagotovile uvrstitev v drugi del evropskega prvenstva oz. repasaž za četrtfinale, kar je nov mejnik v slovenski ženski košarki. Skupinski del v Nišu so Slovenke končale z eno zmago (proti Turčiji) in dvema porazoma (proti Madžarski in Italiji), v torek pa jih čaka obračun z Belgijkami.

V slovenski izbrani vrsti so tudi tri igralke Cinkarne Celje Aleksandra Krošelj, Maruša Seničar in Zala Friškovec, iz Maribora je v ekipi Merisa Dautović. Selektor je Damir Grgić, pomočnik selektorja Jure Krajnc in fizioterapevtka Althea Gwashavanu (vsi iz celjskega kluba). Dodajmo, da je od skupno dvanajstih slovenskih igralk na eurobasket kar devet takšnih, ki so v preteklosti že oblekle celjski dres oz. ga še danes nosijo.

Foto: FIBA