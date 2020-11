Nov letnik 2020 in novi priznanji za penini Hiše vin Emino

Hiša vin Emino je letos v drugačnih okoliščinah kot v preteklih letih predstavila vinski letnik 2020. Brez velikih martinovanj je na trg stopilo mlado vino Pubec – Emino cuvee, prav tako z vinoljubci niso mogli nazdraviti ob prejemu novih mednarodnih priznanj za njihovi penini Viljem Eminent in Boemme. So pa zato njihova vina na voljo prek spletne prodaje ali z osebnim prevzemom v Hiši vin Emino. Izbrana vina njihovega letnika 2020 sicer čaka še kar nekaj donegovanja, saj bodo tista najboljša zorela najmanj do konca prihodnjega leta.

V Hiši vin Emino so v letošnjem letu v vinske posode od trgatve v septembru natočili približno 220.000 litrov vina, kar je njihovo povprečje zadnjih pet let. Letnik 2020 s svojimi karakteristikami, ki so bile že ob trgatvi obetavnejše od tistih v letih 2018 in 2019, daje vnovič priložnosti za donegovanje kakovostno izjemno dobrih vin: »Vina, namenjena za vrhunske steklenice, bomo do spomladi zoreli na finih drožeh. Tista, ki jih bomo poskušali donegovati v našo najprestižnejšo linijo Eminent, bodo v hrastovih sodčkih ležala še vse leto 2021,« razlaga enolog Hiše vin Emino Gašper Repše in dodaja: »Pri naši liniji najboljših vin stavimo predvsem na modro frankinjo z najboljših leg Virštanja in chardonnay, ki najbolje dozoreva na pobočjih Imenske gorce.« Prav ti dve njihovi vini redno posegata po najvišjih priznanjih na domačih in tujih ocenjevanjih vin.

Letos so v Hiši vin Emino sicer največjem slovenskem vinskem ocenjevanju Vino Slovenija za svoja vina ter penino Viljem prejela tri zlate medalje, na največjem in najvplivnejšem ocenjevanju vin na svetu Decanter v Londonu pa so osvojili dve bronasti medalji. Pred kratkim so v njihovih prostorih izobesili še dve novi medalji: »Izjemno smo ponosni, da smo na peninskem tekmovanju Glass of Bubbly v Londonu prejeli bronasto medaljo za letos premierno predstavljeno penino Viljem Eminent v kategoriji gastronomskih penin, Mušktna penina Boemme, ki je tudi naša najbolj prodajana penina, pa je dosegla srebrno medaljo v kategoriji desertnih penin,« pojasnjuje vodja prodaje v Hiši vin Emino Matija Jagrič. Prav priznanja za penine dokazujejo, da Hiša vin Emino postaja vse bolj prepoznaven in kakovosten proizvajalec tudi te vrste vin.

Je pa bila letošnja jesen v Hiši vin Emino bistveno drugačna od prejšnjih. »Če smo v prejšnjih letih nov letnik zelo odmevno najavili z mladim vinom Pubec, je žal tudi letos ta projekt deloma prizadela aktualna svetovna kriza,« razlaga Jagrič. Tako so ustekleničili približno tretjino manj Pubeca – Emino cuvee, ki je letos ponovno polsuha zvrst sauvignona, chardonnaya in rumenega muškata. »Ker je gostinska dejavnost domala zastala, našim kupcem ponujamo nakup naših vin prek spleta, seveda tudi mladega Pubeca, dostavo na dom ali pa osebni prevzem v naši prenovljeni Hiši vin Emino, kjer upamo, da bomo prihodnje leto lahko martinovali, kot se spodobi,« razmišljanje ob najbolj vinsko obarvanem mesecu v letu je povedal direktor Kmetijske zadruge Šmarje mag. Marko Jurak. (RN)