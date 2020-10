Notranjost doma kulture v Ločah v teh dneh dobiva dokončno podobo

Notranjost doma kulture v Ločah, ki ga prenavljajo od začetka julija, prav v teh dneh dobiva dokončno podobo. Z Občine Slovenske Konjice pa so sporočili, da je župan Darko Ratajc medtem podpisal pogodbo za sofinanciranje dobrih 215 tisoč evrov vrednega projekta. Ministrstvo za kulturo bo prispevalo dobrih 131 tisočakov, razliko bodo pokrili iz občinskega proračuna. V končno ceno je že vštet tudi nakup nove opreme: miz, stolov, zaves, ozvočenja in luči.

Dvorana loškega doma kulture je bila sicer za današnje potrebe že nekaj časa praktično neuporabna. Zato so se odločili, da naredijo večnamenski prostor s premičnimi stoli, ki bo namenjen delovanju lokalne skupnosti, društev in druženju mladih. Po novem je osrednji del dvorane izravnan. (Jure Mernik)

Foto: arhiv NOVIC; Občina Slovenske Konjice

Oglas