Nogometni trener Simon Rožman se seli v Sarajevo

Nogometni strokovnjak iz Štor Simon Rožman ni več trener slovenskega nogometnega prvoligaša Domžal. Njegov novi delodajalec je FK Sarajevo. Z Rožmanom se v Sarajevo seli tudi dosedanji športni direktor Domžal Senijad Ibričić.

V Sarajevu so se po porazu v 1. krogu kvalifikacij za nastop v konferenčni ligi sporazumno razšli s trenerjem Mirzo Varešanovićem ter športnim direktorjem Mensurjem Doganom. Po porazu proti Torpedu iz Kutaisija je odstopila tudi direktorica Ajla Alimanović. Tudi Domžale so to sezono nastopile v kvalifikacijah za konferenčno ligo, a v prvem krogu s skupnim izidom 4:5 izpadle proti malteškemu Balzanu.

40-letni Rožman bo prevzel vodenje članske ekipe Sarajeva. To bo njegov drugi klub v tujini. Med letoma 2019 in 2021 je vodil hrvaško Rijeko. Na domačih tleh je bil trener Celja, Domžal (po dvakrat) in Maribora. V karieri je vodil 338 tekem in zabeležil 159 zmag ter 75 neodločenih izidov, osvojil pa je hrvaški (Rijeka, 2019/2020) in slovenski pokal (Domžale, 2016/2017).

Foto: arhiv Danilo Vezjak

