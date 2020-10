Nogometni klub Rogaška: Bevc ne bo trener. Bo Franc Fridl?

Le nekaj dni po tem, ko so za trenerja članskega moštva imenovali Staneta Bevca, so si vodilni v klubu očitno premislili in z Bevcem prekinili sodelovanje, ki se pravzaprav niti še ni začelo. Po neuradnih informacijah nekateri sponzorji naj ne bi bili zadovoljni z izbiro, menili naj bi, da bi se morali pogovarjati še s kakšnim od trenerjev. Po nepreverjenih informacijah so se sedaj odločili za sodelovanje z Francom Fridlom, ki je bil nazadnje do lani še trener NK Nafta Lendava. Sicer ima leta 1972 rojeni Fridl za sabo odlično igralsko kariero, saj je igral tako za Maribor kot Olimpijo in še kopico drugih klubov. V nadaljevanju prvenstva bo Fridl, seveda, če bo uradno postal trener, imel kar nekaj dela tudi z uvajanjem discipline v igri in izven igrišča. (J. S.)

