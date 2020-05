Nogometaši odigrali prve tekme: zmagi Maribora in Celja

Po več tednih premora lahko v športnih novicah znova poročamo tudi o rezultatih. Na igrišča so se namreč tudi v Sloveniji vrnili nogometaši. V pripravah na junijsko nadaljevanje 1. slovenske lige so odigrali prve pripravljalne tekme. Državni prvaki iz Maribora so včeraj v domačem Ljudskem vrtu s 3:1 premagali drugoligaša – lendavsko Nafto. Pred praznimi tribunami so igrali 120 minut, na mariborski klopi pa je debitiral novi trener Sergej Jakirović.

Prvo zmago po koncu epidemije so dosegli tudi nogometaši Celja. Celjani so na domačem igrišču z 2:1 ugnali Kalcer Radomlje. Igrali so 2×60 minut. (Jure Mernik)