Nogometaši Maribora so zanesljivo napredovali v 2. predkrog za Ligo prvakov. Prvega tekmeca – islandski Valur, so izločili s skupnim izidom 5:0. Po zmagi na Islandiji z 0:3 so slavili tudi sinoči v Ljudskem vrtku, ko sta za zmago z 2:0 zadela Rok Kronaveter in Marcos Tavares. Maribor bo v 2. predkrogu igral proti švedskemu moštvu AIK Stockholm.