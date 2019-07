Nogometaši Maribora so z eno nogo že v 2. predkrogu za Ligo prvakov. Na prvi tekmi 1. predkroga so namreč na gostovanju pri Valurju na Islandiji zmagali z 0:3 – zadetke so dosegli Špiro Peričić, Dino Hotić in Rok Kronaveter. Povratna tekma, na kateri bodo slovenski prvaki branili visoko prednost, bo naslednjo sredo v Ljudskem vrtu.

Foto: arhiv lokalnega časopisa NOVICE