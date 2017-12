Nogometaši Maribora so jesenski prvaki. Tekme 1. slovenske lige, predvidene za ta konec tedna, so zaradi prevelike količine novozapadlega snega odpovedali. Mariborčani bi morali sicer jutri za zanesljivo potrditev jesenskega naslova proti Aluminiju osvojiti vsaj točko. Če pa Olimpija ne bi premagala Celja, pa tudi te ne bi potrebovali. Po 18. odigranih krogih ima Maribor 43 točk, Olimpija 40. Celjani bodo prezimili na petem mestu – zbrali so 24 točk. Tekme 19. kroga bodo odigrali v spomladanskem delu prvenstva.