Nogometaši Maribora so letošnjo evropsko pot začeli z zmago. Na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za evropsko ligo v Tirani so z 0:1 premagali albanski klub Partizani. Edini gol na tekmi je pred 1.300 gledalci dosegel Gregor Bajde. Povratna tekma bo v četrtek, 19. julija, v Ljudskem vrtu. Če bodo slovenski podprvaki napredovali, bodo v 2. krogu igrali z boljšim iz dvoboja med ekipama Čihura Sačhere in Beitar Jeruzalem.