Nogometaši konjiške Dravinje že trenirajo za spomladanski del sezone

Nogometaši konjiške Dravinje so s pripravami na spomladanski del tekmovanja v 2. slovenski ligi začeli v ponedeljek, že pred tem pa so približno tri tedne delali po individualnih programih. Športni direktor Nik Lorbek je povedal, da bodo do začetka marca, ko jih čaka nadaljevanje ligaškega tekmovanja, večinoma vadili doma, opravili pa bodo tudi mini priprave na slovenski obali. Velikih kadrovskih sprememb za zdaj v ekipi ni – poslovili so se trije. Konjičani bodo prvo pripravljalno tekmo odigrali 20. januarja doma s sosedi iz Zreč.

Kdo je slekel dres Dravinje in kako kaže z okrepitvami, pa lahko preverite v tiskani izdaji lokalnega časopisa NOVICE. (Jure Mernik)