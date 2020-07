Nogometaši Celja so državni prvaki!!!

Zgodovinski dan za celjski nogomet. Nogometaši NK Celje so prvič postali državni prvaki. Na odločilni tekmi zadnjega 36. kroga sezone 2019/2020 so na domačem stadionu Z’dežele proti Olimpiji iztržili remi 2:2. S tem so na lestvici obdržali dve točki prednosti pred Ljubljančani, ki so sicer na koncu celo padli na tretje mesto – z enakim številom točk kot Olimpija je zdaj drugi Maribor.

Celjani so v zanje zgodovinski sezoni zbralo 69 točk, dosegli so 19 zmag, 12 remijev in zabeležili le 5 porazov – najmanj med vsemi klubi. Tako Maribor kot Olimpija sta izgubila po 9 tekem.

Dosedanji nogometni državni prvaki:

1991/92 Olimpija

1992/93 Olimpija

1993/94 Olimpija

1994/95 Olimpija

1995/96 Gorica

1996/97 Maribor

1997/98 Maribor

1998/99 Maribor

1999/00 Maribor

2000/01 Maribor

2001/02 Maribor

2002/03 Maribor

2003/04 Gorica

2004/05 Gorica

2005/06 Gorica

2006/07 Domžale

2007/08 Domžale

2008/09 Maribor

2009/10 Koper

2010/11 Maribor

2011/12 Maribor

2012/13 Maribor

2013/14 Maribor

2014/15 Maribor

2015/16 Olimpija

2016/17 Maribor

2017/18 Olimpija

2018/19 Maribor

2019/20 Celje

Foto: Facebook NK Celje