Nogometaši Celja in Maribora začenjajo s pripravami

Nogometaši Celja bodo popoldne začeli s pripravami na spomladanski del sezone, v katerem bodo močnejši za novince Roka Štrausa, Mitjo Lotriča in Žana Benedičiča. Prvi trening danes čaka tudi Mariborčane, ki so se po krajših počitnicah tradicionalno na skupnem zboru na večerji zbrali že sinoči. Po dogovoru sta manjkala Marwan Kabha in Sunny Omoregie. Kabha se bo priključil ekipi v soboto, Sunny v četrtek. Nov obraz je Kassim Doumbia, od vijoličastega dresa pa sta se poslovila Jean-Claude Billong (novi član Benevanta) in Or Inbrom, s katerim je dogovor o posoji iz Genta končan.

Mariborčane spomladi čaka boj za nov naslov državnega prvaka – edini resni tekmec je ljubljanska Olimpija. Na lovoriko lahko še vedno upajo tudi Celjani, in sicer na pokalno, saj so v tem tekmovanju prišli že do polfinala.

Foto: NK Celje