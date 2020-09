Nogomet: najboljši strelec odhaja iz Celja

Hrvaški napadalec Dario Vizinger zapušča Nogometni klub Celje, s katerim je osvojil naslov državnega prvaka. V zmagoviti sezoni 2019/2020 je bil s 23 zadetki drugi strelec prve slovenske lige, najboljši v dresu Celja. Seli se k avstrijskemu bundesligašu Wolfsberger AC. Gre za tretjeuvrščeno ekipo lanske sezone v Avstriji, ki bo letos nastopala tudi v skupinskem delu Evropske lige.

Vizinger je v knežje mesto prišel v sezoni 2017/2018 in v celjskem dresu na 87 nastopih dosegel 37 zadetkov. Na klubski lestvici najboljših strelcev vseh časov PLTS si deli šesto mesto. “Dario Vizinger je v našem klubu pustil globok in neizbrisen pečat. NK Celje se mu ob tej priložnosti iskreno zahvaljuje za vse in mu v njegovi nadaljnji karieri želi veliko zdravja, zadetkov in uspeha,” so zapisali na uradni strani NK Celje. (Jure Mernik)

Foto: Danilo Vezjak, SNportal

