Nogomet – Državni naslov tudi Šmarčanu

Po neodločenem rezultatu proti Olimpiji (2 : 2) je Nogometni klub Celje prvič v svoji stoletni zgodovini osvojil naslov državnega prvaka. Pomemben člen celjske zasedbe je tudi Lan Štravs, mladenič iz Šmarja pri Jelšah.

Lan Štravs je rojen marca 2000, doma v Dvoru pri Šmarju pri Jelšah in je večino dosedanje kariere igral za Nogometni klub Celje, saj je njihov član že od leta 2014. Igral je za kadetsko in mladinsko moštvo NK Celje, pogodbo za prvo moštvo NK Celje je podpisal 2018/19, ima triletno pogodbo. Doslej je bil tudi član reprezentanc Slovenije do 16, 17 in 18 let. Fant, ki je bil v tej sezoni standardni član prve enajsterice moštva Celja, v svoji karieri še ni prejel rdečega kartona na uradni tekmi. Igra na mestu veznega igralca in je eden mladih nogometašev, brez katerih si trener Dušan Kosič ne zna zamisliti ekipe. Tudi na odločilni tekmi prvenstva, v sredo zvečer v Celju proti Olimpiji, je bil na igrišču skoraj vso tekmo in na koncu ponosno prejel medaljo za državni naslov ter se veselil zgodovinskega uspeha za celjski nogomet. (J. S.)