Nogomet – 2. SNL: Slatinski nogometaši po porazu ostajajo pri desetih točkah

NK Roltek Dob : NK Rogaška 4 : 1 Brez pravih možnosti za ugoden izid se je za slatinske nogometaše končalo gostovanje v Dobu pri Domžalah. Domači Roltek je zabeležil pričakovano zmago, kar pomeni, da slatinski nogometaši ostajajo pri 10 točkah.

Slatinski igralci so sicer dokaj optimistično odšli na gostovanje v Dob k ekipi, ki ima veliko boljše igralce, kot kaže trenutni položaj na prvenstveni lestvici. Kvaliteto so domači prvič potrdili v 18. minuti, ko so z zadetkom Kristijana Šipka, iz pravilno dosojene najstrožje kazni, povedli z 1 : 0. Tudi v nadaljevanju se slika na igrišču ni bistveno spremenila, domači so še naprej napadali in to igro v 42. minuti kronali z podvojitvijo vodstva, zadel je Denis Petrovič. Nekaj upanja za ugoden izid Slatinčanov je prinesel Aleš Grošič, ki je tik pred koncem polčasa znižal izid na 2 : 1.

Žal je bilo to vse, kar so varovanci trenerja Damjana Romiha uspeli doseči, kajti Dobljani so bili tudi v drugem polčasu bistveno boljši nasprotnik. Za novo vodstvo z dvema zadetkoma je v 65. minuti poskrbel Petrovič, za končni visok izid pa je v 83. minuti poskrbel Luka Gajić. Rogaška z 10 točkami ostaja na 14. mestu, a sta se ji približala oba zasledovalca, saj sta tako ekipa Brežic kot Dravograd v tem krogu osvojili po točko. S tem je zaključen jesenski del lige, s tem, da ima Rogaška še neodigrano tekmo z ekipo Brda. V prvem krogu pomladnega dela bodo to nedeljo gostovali v Biljah. (J. S.)