Nogomet – 2 SNL – Rogaška po 30 letih spet v prvi ligi

Z zanesljivo zmago v tekmi zadnjega kroga druge državne nogometne lige je ekipa Nogometnega kluba Rogaška osvojila naslov prvaka lige in uvrstitev v prvo ligo. Slavje slatinskih nogometašev je v Krškem pospremilo več kot 500 ljubiteljev nogometa iz Rogaške Slatine. (NK Krško : NK Rogaška 0 : 2)

Slatinski nogometni klub je tako dosegel največji uspeh v svoji zgodovini, kajti, klub kateri je v začetku 90-let prejšnjega stoletja igral v prvi ligi, se je imenoval Steklar in je nekaj let po igranju v prvi ligi ugasnil, nato je nastal sedanji NK Rogaška. Ta klub se je pred šestimi leti iz lige MNZ Celje prebil v tretjo slovensko ligo, pred dvema letoma pa v drugo. Sezono 2022/2023 so slatinski nogometaši pod vodstvom trenerja Oskarja Drobneta sicer začeli malce sramežljivo, a nato lani jeseni nanizali lepo število zmag ter zimski premor dočakali na prvem mestu lestvice druge lige, s štirimi točkami prednosti. Pomladi so se z NK Aluminij potegovali za prvo mesto, tako je zadnja dva meseca v Rogaški Slatini en teden prevladovala evforija, ko je njihov klub bil vodilni na lestvici, drugi teden pa skrb, kako se bodo spet povzpeli na tron.

Ob zadnjem sodnikovem žvižgu v Krškem pa so bile pozabljene vse skrbi in najbolj vroči navijači so se kar na igrišču veseli osvojitve naslova prvaka druge lige. Pa ne samo navijači, odleglo je tudi vodilnim v klubu na čelu s predsednikom Bojanom Jeršečičem in športnim direktorjem Ninom Ivačičem. Slavje ob uvrstitvi v prvo ligo, kar pomeni, da bodo v Rogaški Slatini gostovali Maribor, Olimpija, Koper… se je nato preselilo na slatinsko Evropsko ploščad, kjer je v veliki evforiji svoje junake pozdravila nepregledna množica. (J. S.)

