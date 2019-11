Nogomet – 2. SNL: Lanski prvoligaš premočan

NK Rogaška : NK Krško 0 : 2 V 17. krogu 2. SNL so Slatinčani z velikimi pričakovanji gostili še lanske prvoligaše iz Krškega in morali priznati, da to jesen pač ne kažejo dovolj kvalitetne igre za kaj več kot znosen poraz. Krško se je novih treh točk veselilo po zmagi z 2 : 0.

Pred tokrat spet polno tribuno v Športnem parku Rogaška Slatina je bila tekma na začetku dokaj izenačena. Gostje se niso preveč naprezali, domači so pokazali več želje, a si nekih priložnosti niso ustvarili. V 12. minuti je sicer poskusil Filip Jauk, ki se je v priložnosti znašel po podaji najbolj agilnega igralca v domači vrsti Denisa Šmigoca. Krčani so do vodstva v 25. minuti (zadel je Marko Puškarić) prišli po eni od sicer redkih napak slatinske obrambe. Najlepšo priložnost za izenačenje je tik pred odhodom na odmor zamudil, čigar žogo po podaji je švignila tik mimo vratnice gostujočega gola.

Drugi polčas je bil z domače strani še bolj za pozabo, saj si niso ustvarili nobene zares prave priložnosti. Zapisali smo le poskus Jovana Koprivice v 65. in Siniše Antonića v 84. minuti. Potrebno je povedati, da sta v vrsti trenerja Damjana Romiha manjkala Aleš Grošič in Denis Mraz, roko na srce pa velja dodati tudi izostanek najboljšega drugoligaškega strelca na strani gostov. Sicer so gostje drugi zadetek dosegli po napaki domače obrambe – tokrat je mokro igrišče ponagajalo Jaku Korošcu, kar je izkoristil Vice Kendeš. Težko se je znebiti vtisa, da si slatinski nogometaši kaj več od znosnega poraza enostavno niso prislužili. Slatinčani ostajajo pri 11 točkah, pri čemer so jih ujeli Brežičani. Na zadnji tekmi jesenskega dela tekmovanja, sicer gre za tretji krog drugega dela, odhaja Rogaška na gostovanje v Radomlje, 1. decembra jih v Goriških Brdih čaka še zaostala tekma z NK Brda. (Jože Strniša)