Nocoj v Zrečah predavanje o kiparju Ivanu Sojču       

V veroučni učilnici Župnišča v Zrečah bo nocoj ob 19.15 predavanje o kiparju, pozlatarju in restavratorju Ivanu Sojču, ki je bil spodnještajerski cerkveni kipar. S predavanjem obeležujejo 145. obletnico umetnikovega rojstva.

Gre za kiparja, ki se je lotil različnih materialov, delal z različnimi orodji, njegov opus pa je obširen in raznolik. »Veliko delal na območju Slovenske Bistrice, Zreč, Vitanja in drugih okoliških krajev in je s svojimi deli zelo zaznamoval ta prostor. Vendar pa njegovo delo, ki ga je prispeval za to območje, še ni bilo podrobneje obravnavano in predstavljeno,« pravi umetnostna zgodovinarka dr. Simona Kostanjšek Brglez.

Pojasni, da najdemo Sojčeva dela predvsem v cerkvah, je pa tudi avtor stavbne plastike, torej kipov, ki jih še danes vidimo na raznih stavbah, pa tudi avtor javnih spomenikov. Na primer v Slovenski Bistrici stoji prvi javni spomenik Anona Martina Slomška, katerega avtor je ravno Sojč. Danes stoji pred župnijsko cerkvijo Sv. Jerneja. Na markantni stavbi v Sl. Bistrici, na Juhartovem dvoru na Mariborski cesti, pa je njegov kip sv. Jurija. V Zrečah je delal za župniško cerkev sv. Egidija, njegov je tudi kip iz porušene kapele lurške matere božje, tudi pokopališki križ … prav tako najdemo njegove kiparske spomenike na pokopališču v Vitanju … (Foto: iz arhiva SKB)